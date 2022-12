Antalya'nın iki ilçesinde sel felaketi; otomobiller sürüklendi, seralar su altında kaldı

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde büyük hasara yol açan sel nedeniyle Antalya Valiliği kriz masası oluşturdu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sel bölgesine hareket etti. Bölgeye ulaşan AFAD ve DSİ ekipleri, çalışmalara başladı. Özellikle Kumluca ilçesinde sel nedeniyle ilçe merkezinden geçen 3 derenin taşması sonucu pek çok aracın denize doğru sürüklendiği belirtildi. Sel nedeniyle Kumluca içerisinden geçen Antalya- Kaş karayolu trafiğe kapatıldı ve araçlar köy yollarına yönlendiriliyor. Şehir dışından gelen araçların, ilçe merkezine girişine izin verilmiyor.

ARAÇLAR BİRBİRİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Kumluca'da şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezindeki 3 dere taştı. Yağış sonrası özellikle Eski Cami Mahallesi'ndeki Halil Şıvgın Bulvarı'nda ciddi zarar oluştu. Bulvarda yaklaşık 1 metre kadar yükselen sel suları nedeniyle çok sayıda iş yeri, apartmanların giriş kat daireleri ve zemin katları su bastı. Bulvar kenarında ve bağlantı yollarında park halindeki çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden sökülüp, sürüklenirken, iş yerlerinde bulunan dolaplar da sel sularıyla yola çıktı. Araçların ise birbirlerinin üzerine çıktığı görülürken, sel sularının getirdiği balçık iş yerleri ve evlere doldu. Çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, zarar gördü. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar yaşlıların yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bulvar gece saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, iş yeri sahipleri de suyu tahliye etmeye çalıştı.

'BELİM BOYUNDA SU VARDI'

Caddede iş yeri sahibi Mehmet Akdinç, "Saat 01.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 03.00 civarlarında ise dükkanımıza doğru geldi. Dükkanımız su içinde. Su bayağı yükseldi ve mallarımız su içinde bulunuyor" dedi. Gürcan Gökkaya, "Belim boyunda su vardı. Motosiklet, araba ne varsa gitti" diye konuştu. Melih Salu, "Araba ileride kahvenin önündeyi oradan sürüklenerek, 300 metre ileriye geldi. Su akışı insan boyu kadar vardı" dedi.

'GİTTİK, BİTTİK BİZ'

Ayşe Sıkı, "Komşularım haber verdi. Bizim haberimiz yoktu, geldik bir baktık her şey mahvolmuş. Evin fişlerini de çekmiştim. Komşu aradı sizin aşağı dükkanı su basmış diye bir geldik ki her şey gitmiş. Akşamdan bu yana temizlikle uğraşıyorum, boyum kadar su çıktı. Dükkan da gitti, depo da gitti. Her şeyim bitti her şey kiraydı. Gittik, bittik biz. Bizi kim kurtaracak" diyerek gözyaşı döktü. (DHA)