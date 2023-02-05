Antalya'nın iki ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Antalya'nın Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Meteorolojik tahminlere göre ilçelerde kar yağışının devam edeceği, yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personelin de tatil süresince idari izinli sayılacağı aktarıldı.