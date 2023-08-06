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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sera atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çay kenarına bırakılan sera atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sera atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Sarıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay kenarına bırakılan sera atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çay kenarından yükselen duman ve alevleri göre çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gazipaşa Antalya Çay Güncel Haberler

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