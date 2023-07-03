Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan kişi bulundu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan Ahmet Güler, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Güler, 8 saatlik çalışmanın ardından yaşadığı köyün yakınlarında bulundu.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğlen saatlerinde evinden ayrılan Ahmet Güler'e ulaşamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi Güler'in bulunması için çalışma başlattı.
Güler, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu yaşadığı köyün yakınlarında bulundu.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel