Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçenin 95.9 kilometre açığında, 18 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadı. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18 Temmuz 2025 Cuma günü (Bugün) saat 21.14'te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gazipaşa ilçemizin 95 kilometre açığında, Akdeniz'de yerin yaklaşık 18 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamış, ilçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir" denildi.