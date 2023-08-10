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Antalya'nın Gazipaşa açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gazipaşa'ya 99,07 kilometre mesafede ve 12,44 kilometre derinlikte kaydedildi.

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa açıklarında saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gazipaşa'ya 99,07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Gazipaşa Akdeniz Antalya Güncel Haberler

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