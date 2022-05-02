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Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Suat Metin - Güncel
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Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu Yağmur beklenen Antalya'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, vatandaşlar havanın kapalı olmasına karşın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde bayram yoğunluğu

ANTALYA - Yağmur beklenen Antalya'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, vatandaşlar havanın kapalı olmasına karşın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya'da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde yağışın beklendiği kentte hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkarken, nem oranıysa yüzde 85 olarak kayıtlara geçti. Havanın kapalı olmasına karşın, vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlarsa sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı.

Sahilde deniz polisi ekipleriyse, oluşabilecek olumsuzluklara karşın sık sık devriye attı.

Bayramın geldiğine en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Sahilde denize girenlerin çoğunluğunun küçük yaştaki çocuklar olduğu gözlendi. Deniz girenlerden 12 yaşındaki Umut Yaşar Şengül, bayramın çok güzel geçtiğini belirterek, denize girdiğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Güncel

Konyaaltı Sahili, Ramazan Bayramı, Antalya, Bayram, Güncel, Haberler

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