Antalya'nın Doğusunda Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunda (Serik ve Manavgat) yağışların bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

