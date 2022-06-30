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"Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi" kitabı tanıtıldı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Denizcilik ve Deniz Ticareti Tarihi kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından yayına hazırlatılan ve editörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Şimşek'in yaptığı kitap, bir restoranda düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Tarihsel açıdan Antalya'nın çeşitli alanlarda rol aldığı tüm süreçlerin detaylı olarak yer aldığı kitaba, 18 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı destek verdi.

Eserin, bilim insanlarına, amatör ve profesyonel araştırmacılara, deniz tarihçilerine referans sağlayacak bir çalışma olacağını da söyleyen yazarlar, böyle bir eseri insanlığa kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirttiler.

Kapanış konuşmasını yapan Şimşek, bu eserle birlikte Antalya denizcilik tarihinin inşasında önemli bir adım atılmışmış olduğunu kaydetti.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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