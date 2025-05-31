Antalya'nın Batı Kıyılarında Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı kıyılarında Kemer, Kumluca ve Finike bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, saat 15.00'e kadar Antalya'nın batı kıyılarında Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel