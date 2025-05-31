Antalya'nın Batı Kıyılarında Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Antalya'nın Batı Kıyılarında Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı kıyılarında Kemer, Kumluca ve Finike bölgelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı kıyılarında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, saat 15.00'e kadar Antalya'nın batı kıyılarında Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
Ticaret Bakanlığı kişisel finans bilgileri konusunda vatandaşları uyardı

Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü

3 çocuk annesi kadına aile içi infaz! Kızını boğarak öldürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de grev krizi sürüyor, sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

Büyükşehri grev vurdu! Sokaklarda çöpler dağ gibi
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm

Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok şiddet gördüm
300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli

300 yıllık gelenek: Nedenini dedelerimiz de bilmiyor, artık bitmeli
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.