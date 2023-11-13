Antalya'nın batı ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Kumluca ilçelerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanaklar 19.00'a kadar etkili olacak. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batısında (Kaş, Demre, Finike, Kumluca ) bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saat 19.00'a kadar sürecek olan kuvvetli yağış nedeniyle, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, bugün Antalya'nın batısında olan Kaş, Demre, Finike, Kumluca ilçelerinde saat 15.30'da başlayan 4 saat sürecek olan kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. MGM'nin konuya ilişkin uyarısı şöyle:

"Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre; Antalya'nın batısında (Kaş, Demre, Finike, Kumluca) halen devam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 4 saat süresince etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."