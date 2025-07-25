Antalya'nın Aksu İlçesinde Yangın Çıktı
Antalya'nın Aksu ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da destek oluyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Cihadiye Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede bölgedeki iş yerlerinin depolarına ve barakalara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.
Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel