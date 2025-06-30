Antalya'nın Aksu İlçesinde Orman Yangını

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Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına, karadan ve havadan ekipler müdahale ediyor. İki ayrı noktada yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Aksu ilçesi Hacıaliler mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ekipler, yangına karadan ve helikopterle müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, bir yangın söndürme uçağı da katıldı. İki ayrı noktada devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Haber- kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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