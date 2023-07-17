Antalya'nın Akseki ilçesinde trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece 01.00 sıralarında Akseki-Seydişehir Karayolu Alacabel'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kazada, Seydişehir istikametinden Akseki'ye doğru seyir halinde olan İbrahim Dervişoğlu (49) idaresindeki 06 CKY 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun sağ tarafında bulunan dağlık ve taşlık alana çarpıp savrularak takla attı. Kazayı görenler 112 Acil servise haber verdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve Akseki Bölge Trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İbrahim Dervişoğlu (49) ile araçta bulunan Canan Dervişoğlu, Sudenaz Dervişoğlu ve Sudenur Dervişoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA