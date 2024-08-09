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Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale

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Antalya'nın Akseki ilçesinde Bademli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bademli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve yangın işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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