Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangınına müdahale

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 450 kişilik bir ekip müdahale ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kuyucak Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekibin müdahale ettiği bildirildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor. - ANTALYA