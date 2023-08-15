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Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı

Güncel Haberler

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 13.45 sıralarında Kuyucak Mahallesinde çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıkması ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale diyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Güncel Haberler

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