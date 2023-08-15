Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.