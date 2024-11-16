Antalya'nın Adam Kayalar'ı Doğa Yürüyüşçülerinin Yeni Gözdesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayakta duran insanları andırması nedeniyle "Adam Kayalar" adı verilen bölge, özellikle sonbahar ve kış aylarında doğa yürüyüşçüleri ve turistlerin uğrak noktaları arasına girdi.

Toros Dağları'nın eteklerine kurulan, tarihi MÖ 500'lü yıllara dayanan Selge Antik Kenti sınırlarındaki Adam Kayalar, St. Paul Yolu güzergahında yer alıyor.

Kum ve çakılların basınçla birleşmesi ve zamanla sertleşmesi sonucu oluşan kütleler olan ve "güllü mermer" olarak da bilinen konglomera taşlardan oluşan kayalara, ayakta duran insanları andırması nedeniyle "Adam Kayalar" adı veriliyor.

Son yıllarda özellikle fotoğraf ve doğaseverlerin ilgisiyle sosyal medyada popüler hale gelen bölgeyi günde ortalama 2 bin turist ziyaret ediyor. Arazi araçlarıyla Selge Antik Kenti ve Köprülü Kanyon turu kapsamında Adam Kayalar'a gelen turistler, bilim kurgu filmlerindeki sahneleri andıran kayalar arasında fotoğraf çektiriyor.

Bölgede yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler, endemik bitkiler ve asırlık ağaçları da görme şansı yakalıyor.

"Adam Kayalar'ı görünce turistler çok şaşırıyor"

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Burhan Gümüşoğlu, Adam Kayalar'ın Antalya'nın en güzel alternatif rotalarından biri olduğunu belirtti.

Turistlerin son yıllarda Adam Kayalar'ı keşfetmesi sonucu yoğun turlar düzenlemeye başladıklarını kaydeden Gümüşoğlu, "Adam Kayalar'ı görünce turistler çok şaşırıyor. Avatar diyarına gelmiş gibi hissediyorlar. Adam Kayalar gibi alternatif rotaların her şey dahil sistemiyle ülkemize gelen turistleri otelden dışına çıkarıp bölge ekonomisine katkı sağlama anlamında faydalı buluyorum. Turistler hem yerel hayatı tanıyor hem de bölgede alışveriş yaparak katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

Turizmin artık evrim geçirmeye başladığını, coğrafi güzelliklerin son yıllarda ön plana çıkmaya başladığını aktaran Gümüşoğlu "Turistler artık Adam Kayalar gibi o bölgeye özel coğrafi güzellikleri görmek istiyor. Orada çektikleri fotoğrafları her yerde paylaşıyorlar. Bu ülkemizin tanıtımına da katkı sağlıyor." dedi.