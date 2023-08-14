Antalya'nın 2022 Göç İstatistikleri Açıklandı

Antalya'nın 2022 yılında aldığı göç 92 bin 4, verdiği göç 78 bin 986 olduğu bildirildi. Kentin net göç hızı ise yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında ülke genelindeki İç Göç İstatistikleri'ni paylaştı. Verilerek göre Türkiye'de 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Antalya'nın 2022 yılında aldığı göç 92 bin 4, verdiği göç 78 bin 986, net göç hızı ise 4,9 oldu. Isparta'nın 2022 yılında aldığı göç 20 bin 948, verdiği göç 20 bin 653, net göç hızı 0,7 oldu. Burdur'un ise aldığı göç 14 bin 684, verdiği göç 13 bin 187, net göç hızı da 5,5 olarak kaydedildi. - ANTALYA

Antalya'nın 2022 yılında aldığı göç 92 bin 4, verdiği göç 78 bin 986 olduğu bildirildi. Kentin net göç hızı ise yüzde 4,9 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında ülke genelindeki İç Göç İstatistikleri'ni paylaştı. Verilerek göre Türkiye'de 2022 yılında 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Antalya'nın 2022 yılında aldığı göç 92 bin 4, verdiği göç 78 bin 986, net göç hızı ise 4,9 oldu.

Isparta 20 bin 948, Burdur 14 bin 684 göç aldı

Isparta'nın 2022 yılında aldığı göç 20 bin 948, verdiği göç 20 bin 653, net göç hızı 0,7 oldu. Burdur'un ise aldığı göç 14 bin 684, verdiği göç 13 bin 187, net göç hızı da 5,5 olarak kaydedildi. - ANTALYA