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Antalya'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)

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AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDAAntalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde yine aynı saatlerde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karaman Antalya Güncel Haberler

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