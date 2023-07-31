Antalya'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)
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AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDAAntalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
AKSU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde yine aynı saatlerde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel