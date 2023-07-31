Antalya'nın 2 ilçesinde orman yangını
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Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Aksu ilçesindeki yangın 2 saatlik çalışmayla söndürülürken, Demre ilçesindeki yangın ise 2,5 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı. Yangınlarda toplamda 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Aksu ilçesi Yeşil Karaman Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'nın Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde 14.30 sıralarında başlayan yangın, 2,5 saatlik çalışma sonunda söndürülüp kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel