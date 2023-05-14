Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: '38 İlden Büyük Muratpaşa'mızda 82 Okulda Yer Alan 1046 Sandıktan Henüz Sadece 149 Sandığın Verileri...

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Twitter hesabından; “38 ilden büyük Muratpaşa’mızda 82 okulda yer alan 1046 sandıktan henüz sadece 149 sandığın verileri sisteme girildi. İtirazlarla sonuç geciktiriliyor. Kimse endişe etmesin biz bu oyunu İstanbul seçimlerinden biliyoruz” açıklamasını yaptı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Twitter hesabından; "38 ilden büyük Muratpaşa'mızda 82 okulda yer alan 1046 sandıktan henüz sadece 149 sandığın verileri sisteme girildi. İtirazlarla sonuç geciktiriliyor. Kimse endişe etmesin biz bu oyunu İstanbul seçimlerinden biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oy sayım işlemleri ve sandık sonuç tutanaklarıyla ilgili açıklama yaptı. Uysal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"38 ilden büyük Muratpaşa'mızda 82 okulda yer alan 1046 sandıktan henüz sadece 149 sandığın verileri sisteme girildi. İtirazlarla sonuç geciktiriliyor. Kimse endişe etmesin biz bu oyunu İstanbul seçimlerinden biliyoruz. Sandık başında görev alan, emek veren, halkın iradesine sahip çıkan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biraz daha sabır. Her şey çok güzel olacak."