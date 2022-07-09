Son dakika haber! Antalya'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
AA - Bilal Altıok - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelere başvurdu.
Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelere başvurdu.
Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, araçlarıyla hastaneye gitti.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçakla yaralananların çoğunluğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
AA / Bilal Altıok - Güncel