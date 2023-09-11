Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim yılı başladı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapımı yeni tamamlanarak hizmete açılan Şehit İlyas Acar İlkokulu'nda tören düzenlendi. Şehidin annesi Kamile, babası Ramazan Acar'ın da katıldığı törende, çocuklar şiir okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını belirterek, başarılı bir dönem olmasını temenni etti.

Kent genelinde 805 okulda, 509 bin 690 öğrenci ve 36 bin 420 öğretmenle eğitime başladıklarının altını çizen Kaygusuz, sağlıklı mutlu, başarı dolu bir yıl olmasını diledi.

Konuşmaların ardından hem eğitim öğretim yılının hem de okulun açılışı yapıldı, şehit ailesi ile protokol sınıfları gezerek öğrencilere hediyeler dağıttı.

Muğla

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve öğretmenler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Çay, beraberinde öğretmen ve öğrencilerle Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi.

Vali Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere velilere, eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kalkınma ve ilerleme yolunda, Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine ulaştıracak en temel gücün eğitimli, nitelikli insan gücü olduğunu belirten Akbıyık, " Muğla'da bugün itibarıyla 839 resmi ve özel okulumuzda 162 bin 194 öğrencimiz, 15 bin 476 yönetici ve öğretmenimizle 2023 – 2024 eğitim öğretim dönemine başlamış olacağız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Çay da geleceğin teminatı kıymetli öğrencilerin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Çay, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlayacakları bu eğitim ve öğretim yılını, yepyeni umutlarla karşılarken Türkiye Yüzyılı'na giden yolda, emin adımlarla ilerlediklerini dile getirdi.

Halk oyunları gösterileri ve okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesinin ardından ilk ders zilini Vali Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile protokol üyeleri çaldı.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Burdur

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve öğretmenler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra merkeze bağlı Çatağıl köyündeki Çatağıl İlkokulu'nda İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi.

Vali Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere velilere, eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Eğitim kalitesini artırmak adına devletin yatırımlar yaptığını, insana yapılan yatırımın geleceğe yapılan en iyi yatırım olduğunun bilinciyle hareket edildiğini belirten Öksüz, "Sevgili çocuklarımızın, eğitim sisteminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda en sağlıklı koşullarda, güven ve huzur içerisinde çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamında, kendilerine, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesi için çaba göstermek, çok çalışmak öncelikli görevimiz olacaktır." diye konuştu.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları gösterisi sergilenen programın ardından Vali Öksüz ve İl Müdürü Özdemirci öğrencilerle ve velilerle bir araya gelerek sınıfları gezdi.

İl genelinde 255 okulda 43 bin 632 öğrenci ve 3 bin 662 öğretmen 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladı.

Isparta

Isparta'da da, 2023-2024 eğitim öğretim yılı, Şehit Mehmet Ünal İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, eğitimin, ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Baruş, "Isparta olarak yeni eğitim öğretim yılına 440 okulda, 4 bin 463 derslikte, 6 bin 867 öğretmenimiz, 88 bin 14 öğrencimizle başlıyoruz." diye konuştu.