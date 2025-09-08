Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler ders başı yaptı

Antalya ve çevre iller Muğla, Isparta ve Burdur'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da 2 bin 146 okulda yaklaşık 530 bin öğrenci ders başı yaptı.

Muratpaşa ilçesindeki Sultan Efe Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"500 binin üzerinde öğrenciyle Antalya'da eğitim öğretimi açıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların eğitimi için her türlü fedakarlığı yapan çok kıymetli bir öğretmen ordumuz var. Antalya'da 38 binin üzerinde öğretmenimiz evlatlarımıza hizmet ediyor. Eğer bu imkanları iyi kullanabilirsek gelecek bizimdir çünkü genç nüfus ve onları iyi eğitmek bizim için kritik noktada önemli."

Programdan sonra Vali Şahin ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve hayırsever Sultan Efe de programa katıldı.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Vali Reca Güreli İlkokulunda devam etti.

Vali İdris Akbıyık, eğitimin geçmişi, bugünü ve yarını kuşatan, insanlığı daima ileriye taşıyan en büyük güç olduğunu söyledi.

Bu gücü en etkin şekilde kullanarak çocukları ve gençleri bilginin ışığında erdemli, aklıselim, kalbiselim, milli bilince sahip bireyler olarak yetiştirmek için devletin tüm imkanlarıyla çalıştığını belirten Akbıyık, "Sevgili öğrenciler Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında ülkemizi çağın ötesine taşıyacak olan sizlersiniz. Okullarınızda kazandığınız bilgi ve beceriler, yarınlarımızı inşa ederken en büyük rehberiniz olacaktır. Okumaktan, araştırmaktan ve sorgulamaktan asla vazgeçmeyin, kendinize daima inanın ve güvenin." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da 15 bin 802 yönetici ve öğretmen ile 817 okulda 163 bin 580 öğrencinin eğitim göreceğini kaydetti.

Törende, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verildi. Şiir okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

İlk ders zilinin çalmasının ardından Vali Akbıyık ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, MHP İl Başkanı Burak Demirel ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Isparta ve Burdur

Burdur'da 243 okulda yaklaşık 41 bin 405 öğrenci ders başı yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Vali Dr. Süleyman Oğuz İlkokulu'nda devam eden törende Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve beraberindeki protokol üyeleri, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Isparta ve Burdur

Isparta'da da 439 okulda 78 bin öğrenci ders başı yaptı.

Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Ortaokulunda tören düzenlendi.

Törenin ardından Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri, okulun bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

İlk ders zilini şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı çaldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ve veliler de katıldı.