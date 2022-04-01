Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı

AA - Bilal Altıok - Güncel
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ilk teravih namazı kılındı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

ISPARTA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ilk teravih kılındı.

Muratpaşa Camisi ve 8 asırlık Yivli Minare Camisi ile kentteki diğer camilere de vatandaşlar geldi.

Çok sayıda çocuğun da bulunduğu camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Muğla

Muğla'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere geldi.

İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ramazanın önemine vurgu yaptı.

Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Burdur

Burdur'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, teravih namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Vatandaşlar daha sonra yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihini kıldı. Cami çıkışında bazı hayırseverlerce çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Isparta

Isparta'da yatsı ezanının ardından kentteki camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Vatandaşlar, ramazan ayının manevi duygusunu yaşadı.

Teravih namazının ardından camilerde Kur'an da okundu.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Isparta, Teravih, Antalya, Burdur, Güncel, Haberler

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