Haberler

Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 72 kişi hakkında gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 8 ilde 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar sonucunda toplam 3.4 milyar liralık yasa dışı bahis geliri tespit edildi.

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
Ederson'un eşinden 'Gidin' tepkilerine bomba yanıt

Dün gece telefonuna gelen mesaja verdiği yanıt bomba
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Dün gece gördüklerinden sonra delirdi!
Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı

Tehlike büyük! Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı
Dizi yayınlandı, Masumiyet Müzesi doldu taştı

Dizi yayınlanır yayınlanmaz uzun kuyruklar oluştu
İki haftada 400 erkekle birlikte olmuştu! Hamile olduğunu açıkladı

400 erkekle birlikte olmuştu! Şimdiki açıklaması daha da şaşırtıcı
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor

Amedspor'a 3 puanı getirdi maç sonu Kürtçe konuştu