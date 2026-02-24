Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 72 kişi hakkında gözaltı kararı

Antalya merkezli 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Antalya'da 3 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu Antalya'da 56 ve diğer 7 ilde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilerin hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklandığı değerlendirilen 3 milyar 400 milyon liralık para hacminin tespit edildiği öğrenildi.