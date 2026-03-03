Haberler

Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Antalya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik ve diğer suçlamalarla 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ekonomik sıkıntıdaki vatandaşlara faizli para vererek mağdur ettikleri iddia ediliyor.

Antalya merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, "Tefecilik, yağmaya teşebbüs ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya, Ankara ve Şanlıurfa'da belirlenen 22 adrese düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin turizm bölgelerinde yaşayan ve ekonomik anlamda paraya ihtiyacı olan vatandaş ve esnafa faizli para vererek mağdur ettikleri iddia edildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
