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Antalya Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 32 Tutuklama

Antalya Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 32 Tutuklama
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Antalya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen 'Kuyu-27 Operasyonu'nda, örgüt lideri Beratcan Gökdemir'in elebaşı olduğu suç örgütü çökertildi. 34 şüpheliden 32'si tutuklandı ve çeşitli suçlamalarla yargılanacak.

ANTALYA merkezli 6 ilde, elebaşılığını yurt dışında tutuklu Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-27 Operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen 32 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da 'Kuyu-27' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darbederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütü üyesi 34 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 34 şüpheli'den 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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