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Antalya Merkezli Organize Suç Örgütüne Operasyon: 12 Zanlı Tutuklandı

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Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kafes-32' operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı. Zanlılar, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yeri kurşunlama ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından tutuklandı.

Antalya merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İsmail Süner'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Antalya, Adana, Kahramanmaraş, İstanbul ve Nevşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen Kafes-32 operasyonlarında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 zanlının savcılıkta işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "iş yeri kurşunlama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 23 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanmış, bu kişilerin ikamet ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca, 15 fişek, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından dün yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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