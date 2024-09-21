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Antalya Merkezli Organize Suç Çetesi Çökertildi: 32 Gözaltı

Antalya Merkezli Organize Suç Çetesi Çökertildi: 32 Gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli düzenlenen 'Kuyu-27' operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 6 ilde, elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-27" operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 32 şüphelinin yakalandığını, 23 adet ruhsatsız tabanca ve iki adet ruhsatsız tüfek ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Antalya merkezli 6 ilde elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik "Kuyu-27" operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu organize suç örgütü üyesi 32 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Antalya Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp ederek ikametlerini, iş yerlerini ve araçlarını kurşunladıkları,suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve ölümle tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu, 23 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Antalya Başsavcılığımızı, operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA / Güncel

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