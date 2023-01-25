Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Antalya merkezli 4 ilde "Umut Avcıları" adı verilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında bir muhtar ile memurun da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Antalya merkezli 4 ilde "Umut Avcıları" adı verilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında bir muhtar ile memurun da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini siyasi parti başkanı, devlet dairelerinde yetkili ve makam sahibi gibi tanıtan şüphelilerin, vatandaşları işe aldırmak vaadiyle dolandırdıkları belirlendi.

Organize şekilde dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, devlet kurum ve kuruluşlarına personel temini amacıyla sözde mülakat düzenledikleri tespit edildi.

Antalya merkezli Çankırı, Diyarbakır ile Çorum'da eş zamanlı düzenlenen ve "Umut Avcıları" adı verilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da yakalanan şüphelilerden birinin muhtar olduğu, Antalya'da yakalanan zanlılardan birinin de memur olarak görev yaptığı belirtildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, sözde mülakatlarda kullanılan iş başvuru formları ve mülakata girecek kişilerin listesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.