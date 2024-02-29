Antalya merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten kişilere yönelik Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen 14 depo ve 1 fabrikaya yapılan baskında, 184 bin şişe sahte içki ile 18 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.