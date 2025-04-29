Antalya Markalar Kongresi Başarı Hikayelerini Paylaşıyor

Antalya Halkla İlişkiler Derneği öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen "Antalya Markalar Kongresi"nde iş dünyası liderleri bir araya geldi.

Vali Hulusi Şahin, kentteki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında, sektörel anlamda başarının öyküsünün markalaşmaktan geçtiğini söyledi.

Üretmenin yanında sektöre katkı sağlamanın da önemli olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bir reçeli alıp dünya markasına getirmek ve bunu ciddi bir katma değere ulaştırabilmek başarı hikayesidir. Böyle çok değerli Antalya markaları var. Tohum da son derece özel bir ürün. Tohumculukta dünyayı domine eden Türkiye'de de bunun amiral gemisi Antalya. Antalya'da öyle tohum şirketleri var ki dünya standartlarının çok üzerinde. Dünyada sektöre hükmediyorlar. Üretmek önemli ama onun yanında sektöre katkı sağlamak çok daha önemlidir. Bu kongre bunların örnekleriyle bezenecek ve başarılı iş insanlarının hikayeleri burada anlatılacak. Antalya'dan çıkmış, Antalya'ya ve Türkiye'ye katkı sağlamış, global seviyeye gelmiş çok değerli markalarımız burada kendilerini tanıtacaklar."

Derneğin Kurucu Başkanı Güldal Siğinç de Antalya'da çok önemli markaları konuk ettiklerini ifade etti.

Köklü markaların temsilcilerinin iki gün boyunca tecrübelerini ve hikayelerini paylaşacağını dile getiren Siğinç, kongre süresince konusunun uzmanı konuklarla gastronomi, tarım, sürdürülebilirlik, ticaret, teknoloji, coğrafi işaretli ürünler, kültürel miraslar, turizm, spor gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Vali Hulusi Şahin ve beraberindekiler, kongre kapsamında çekimleri fotoğraf sanatçısı Özgür Donmaz'a ait olan "Antalya Fotoğrafları" sergisinin açılışını yaptı.

Kongre, yarın sona erecek.