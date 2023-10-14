Antalya Manavgat'ta trafik kazası: 4 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Bayram Çetinkaya'nın kullandığı 44 ACF 784 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halindeki Tahsin Elmas'ın kullandığı 07 LTE 26 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Bereket Mahallesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında sürücüleri Bayram Çetinkaya, Tahsin Elmas ve araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Elmas ve Emrah Melular yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. - ANTALYA