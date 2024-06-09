Antalya Manavgat'ta Orman Yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.