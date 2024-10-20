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ANTALYA Liselilerin ilk yardım dronu birinci oldu

ANTALYA Liselilerin ilk yardım dronu birinci oldu
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Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Fehmican' ismini verdikleri insanlı ilk yardım dronu ile TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda, Afet Yönetimi Kategorisi ve lise seviyesinde birinci oldu.

Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Fehmican' ismini verdikleri insanlı ilk yardım dronu ile TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda, Afet Yönetimi Kategorisi ve lise seviyesinde birinci oldu.

Antalya Gülşen-Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı öğrencilerinden, 'Makinecanlar007' takımı okul atölyesinde hazırladıkları 'Fehmican' isimli insanlı ilk yardım dronu ile TEKNOFEST'e katıldı. Kara araçlarının ulaşamayacağı dağlık, kayalık bölgelerde ya da afet bölgelerinde mahsur kalan kazazedelerin konum tespiti, arama kurtarma çalışmalarına yardım, kazazedeye yardım ulaşıncaya kadar geçen sürede su, yiyecek, giyecek ve barınma malzemeleri ulaştırma ve kurtarmaya yönelik 2 kişilik cankurtaran binek dron projesi, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda, Afet Yönetimi Kategorisi ve lise seviyesinde Türkiye birincisi oldu. Binlerce rakip projeyi geride bırakarak Türkiye birinciliği kazanan insanlı ilk yardım dronu, Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü de kazandı.

Adana'daki finalde ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan ekip, danışman öğretmenler Mehmet Tetik, Gözde Tuğçe Taşpınar ve Ümit Yurdakul ile öğrenciler takım kaptanı Şakire Naz Kurueş, Mustafa Narman, Emirhan Bozkaya ve Ahmet Duman'dan oluşuyor.

İNSANLI ARAMA-KURTARMA ARACI

Takım kaptanı Naz Kurueş, aracın arama-kurtarma ekiplerine destek amacıyla ortaya çıkan bir fikir olduğunu belirterek, "İki pilot ve kopilottan oluşuyor. Aracınızın içinde GPS sistemi, navigasyon sistemi ve salgılama sistemleri var. Deprem zamanında bazı köylere maalesef giriş yapılamadı. Projemiz, bu köylere havadan takviyeli, sallama sistemlerimizle oradaki insanları belirleyip o bölgeden uzaklaştırmak amacıyla yapıldı. Antalya'da teleferik kazası yaşandı. Teleferik kazasında da maalesef hava araçlarımızın çoğu desteği tam veremedi. Aracımızın pnömatik sistemle manevra kabiliyeti çok yüksek. Ağırlık problemi var ama verimli kapasiteye henüz çıkmadı" dedi.

İKİ ÖDÜL KAZANDI

Bu aracı yaparken eğitim sevdalısı kişilerden destek aldıklarını anlatan Naz Kurueş, "Gecemizi gündüzümüze katarak sabahladığımız zamanlar oldu. Bir kız olarak bu çok zordu ama ailemin, hocalarımızın desteğiyle buraya kadar geldim. Bize, 'Siz yapamazsınız. Buraya kadar gelemezsiniz' diyenler oldu. Ama şu an TEKNOFEST'te birinci olduk. Türkiye şampiyonu olduk. Hem ticarileştirme hem de kendi alanımızda birincilik ödüllerimiz var. Bunun devamını getirmek istiyoruz. Allah'ın izniyle getireceğiz" diye konuştu.

SIRADAKİ HEDEF UÇURMAK

Projeye başlayıp bir süre ilerledikten sonra TEKNOFEST'e katılma durumunun ortaya çıktığını dile getiren danışman öğretmen Mehmet Tetik, "TEKNOFEST sonradan gelişen bir olay oldu ve hedefimiz uçurmak. Bu da bizim için ümit verici bir sonuca dönüştü ve Türkiye birinciliği getirdi bize. Öğrencilerimiz için gerçekten gurur verici. Gelecekte bu tarz projelerin okulumuzda, diğer meslek liselerindeki öğrencilere de ilham vereceğini düşünüyoruz. Amacına ulaşan bir proje oldu. Şu an motorumuz yetersiz geldi. Motoru güçlendirme yoluna gideceğiz. Hedefimiz uçurmak" dedi.

GELİŞTİRMEK İÇİN DESTEK GEREKİYOR

Motoru güçlendirince uçacağına inandıklarını anlatan Tetik, "Üzerinde yapmak istediğimiz bir sürü işlem var ama tabii ki ilk önce uçuşunu görmemiz gerekiyor. Buna kontrol sistemleri de ekleyeceğiz. Hidrolik sistemlerden yararlanacağız. Esas amacımız hidrolik ekonomik sistemler konusunda öğrencilerimizi yetiştirmek. Çünkü bunlar makinecilik endüstrisinde vazgeçilmez sistemler. Dolayısıyla istediğimiz maddi imkanlara kavuşabilirsek uçacağına inanıyorum. Yaklaşık 500 bin liraya mal oldu. Geliştirmek için de yine desteğe ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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