Antalya Kuşlarının Önemli Yaşam Alanları Kitabı Yayımlandı

Antalya'nın kuşları ve yaşam alanları hakkında bilgi veren 'Antalya Kuşlarının Önemli Yaşam Alanları' adlı kitap, veteriner hekim Gökçe Coşkun ve Doç. Dr. Esra Per tarafından hazırlandı. Kitapta, Antalya'da bulunan 338 kuş türünden 236'sının korunması gereken türler arasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Antalya'da bulunan kuşların yaşam alanları ve tehditlerine de değiniliyor.

'Antalya Kuşlarının Önemli Yaşam Alanları' adlı kitap, uzman veteriner hekim Gökçe Coşkun ve Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. Esra Per tarafından hazırlandı. Kitap, 6 Şubat tarihli depremde Adıyaman'daki Issias Hotel'in enkazında KKTC'li sporcular ve 32 tur rehberiyle birlikte hayatını kaybeden doğa dostu rehber Önder Cırık'a ithaf edildi.

"Travma olguları genelde şehirde bulunan pencere camlarına çarpma ve araç çarpmaları ile meydana gelebildiği gibi evcil hayvan saldırıları sonucu da oluşmaktadır. Bunun yanında şehirleşme ile birlikte insanların bir süre sorumluluğunu üstlenip daha sonra sokaklara terk ettiği evcil hayvan sayısı da artmaktadır. Ne yazık ki bu durum yaban hayat unsuru olan canlıların doğal olmayan avcıları tarafından avlanmasına neden olmaktadır. Kuşların göç yorgunu olması ve öksüz yavru bireylerin yardıma muhtaç hale gelmesi, insan baskısı ve uygun habitatların yok olması sonucu meydana gelmektedir. Bu nedenle, doğal habitatların korunması ve insan faaliyetlerinin doğal yaşam alanlarına etkisinin azaltılması, yaban hayatının korunması açısından önemlidir."