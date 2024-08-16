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Antalya Kumluca'da Sera Atıkları Toplama Merkezinde Yangın

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan sera atıkları toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çevreye sıçramaması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera atıkları toplama merkezinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzören Mahallesi yakınlarındaki sera atıklarının döküldüğü atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin kontrolünde devam eden yangının çevreye sıçramaması için zaman zaman müdahale devam ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan duman ilçe merkezinden görülürken, yetkililerce yangının kendi halinde sönmesinin beklendiği ve 1 ila 2 gün sürebileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kumluca antalya Çevre Yaşam Güncel Haberler

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