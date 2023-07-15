Antalya Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Güzören Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seralara yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı bir şekilde büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.