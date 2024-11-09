Antalya Kumluca'da Orman Yangını Çıktı
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Güzören Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ve orman işçisi yönlendirildi, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Güzören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve orman işçisi yönlendirildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.