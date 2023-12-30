Antalya Kumluca'da İkinci Bal Ormanı Kuruldu

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal kalkınmanın ve ülke ekonomisinin geliştirilmesi, arıcılığın desteklenmesi amacıyla ikinci 'bal ormanı' kuruldu. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bal, polen üretirken tabiattaki tozlaşmanın yüzde 85'ini gerçekleştiren arılar için ikinci 'bal ormanı' kuruldu. İlki 2021 yılında Beşikçi Mahallesi'nde oluşturulan bal ormanının ikincisi Sarıkavak Mahallesi'nde oluşturuldu. Orman Genel Müdürlüğü ar-ge ekipleri tarafından biberiye otu ekiminden verimli sonuç alınması üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 5 hektar alanda 3 bin lavanta, 25 bin biberiye fidanı dikimi yaptı. Arazinin eğimli olmasından dolayı arıcıların arı kovanlarını koyması için 7 teras düzenlendi, çeşme yapıldı. Arıların portakal çiçeğinden polen alabilmeleri için portakal bahçelerine yakın alan tercih edildi. Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü, 2021 yılında Beşikçi Mahallesi'nde bal ormanını kurdu. İkinci bal ormanı Sarıkavak Mahallesi'nde oluşturuldu. Arı kovanlarının konulabileceği teraslar yaptık. Oralarda arılar konaklayacak. Arıların sularını içebilmeleri için çeşme yaptık. Arılar ve insanlar çeşmelerden sularını içecek. Çeşmenin önüne havuz yaptık. Lavanta, biberiye fidanı diktik. Burayı planlarken, Kasapçayırı Mahallesi'nin portakal bahçelerini de hesaba kattık. Arıların portakal çiçeğinde bal toplamasını hedefledik. Arıların lavantalarımızdan, biberiyelerimizden ve portakal çiçeklerinden bal almalarını amaçladık dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel