Antalya Kumluca'da 100 Milyon Fide Toprakla Buluştu

Türkiye'nin önemli örtü altı sebze üretim merkezlerinden biri olan Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 2025-2026 üretim sezonu için 48 bin 590 dekar alanda toplam 100 milyon fide toprakla buluştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Akşit, AA muhabirine, ilçede güzlük, yazlık ve sezonluk olmak üzere 3 ayrı dönemlerde sebze ekimi yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda, 24 bin 420 dekar alanda domates, 14 bin 500 dekar alanda biber, 3 bin 170 dekar alanda salatalık, 3 bin 300 dekar alanda patlıcan, 700 dekar alanda kabak ve 2 bin 500 dekar alanda kavun olmak üzere toplam 48 bin 590 dekar alanda 100 milyon fide dikimi gerçekleştirildiğini anlatan Akşit, "Tohum ve fide alırken etiketli ve bitki pasaportlu olmasına mutlaka dikkat ediniz. Etiketsiz ve pasaportsuz tohum ve fide hastalık, zararlı ve verim kaybı riski taşır. O nedenle dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Fide işletme sahibi Ziraat Mühendisi Ramazan Akalın da 2 yıldır su fide işletmeciliği yaptıklarını belirterek, 12 ay boyunca kaliteli fideler ürettiklerini dile getirdi.