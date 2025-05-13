Antalya Kumluca Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Kumluca ilçesinin 40,25 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.49'da oldu. Deprem, yerin 29,02 kilometre derinliğinde meydana geldi.