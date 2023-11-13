ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ SONA ERDİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, aylardır Türkiye'nin farklı şehirlerinde sergiler, konserler, tiyatrolar, opera ve bale temsilleri, sinema gösterimleri, çocuk etkinlikleri ve söyleşilerle milyonlarca ziyaretçiyle buluştu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, aylardır Türkiye'nin farklı şehirlerinde sergiler, konserler, tiyatrolar, opera ve bale temsilleri, sinema gösterimleri, çocuk etkinlikleri ve söyleşilerle milyonlarca ziyaretçiyle buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adı altında 11 farklı şehri kapsayan, 500'den fazla mekanda, 30 bine yakın sanatçının katılımıyla, 4. binden fazla etkinliğin yapıldığı, 100 gün süren festival serisinin son durağı Antalya oldu. 9 gün süren festival Antalyalıların büyük ilgisi ile sona erdi.

Festivalin son günü, 12 Kasım'da Antalya Arkeoloji Müzesi çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Caz Özhan'ın öğrencileri ve yetenekleri ile şimdiden isimlerinden bahsettiren küçük kemancılar Peren Alan, Atahan Dinç, Nehir Kıran, Cameratalia Oda Orkestrası ile beraber sahne aldı. Antalya Kültür Yolu Festivali yelken yarışları ile başlamıştı. Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Antalya Nekropol Müzesi'nin açılışı da yapıldı. Antalya Nekropol Müzesi'nde, alandaki mezarlardan çıkarılan toplam 457 adet eser sergilenmeye devam ediyor.

ANTİK KENTLER KAZI BAŞKANLARI İLE GEZİLDİ

Tarih meraklıları, festivale özel olarak Antalya'nın birbirinden değerleri kazı yerlerini Müzekart ile gezme imkanı buldu. Prof. Dr. Nevzat Çelik ile Myra, Prof Dr. Havva Işık ile Patara, Doç Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın ile Olimpos, Prof. Dr. Murat Arslan ile Phaselis, Dr. Mustafa Bilgin ile Aspendos, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ile Side, Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe ile Perge, Doç Dr. Hasan Ertuğ Ergürer ile Syedra antik kent gezileri, Prof. Dr. Osman Eravşar ile Alanya Kalesi gezisi düzenlendi.

GÜNCEL VE DİJİTAL SANAT SERGİLERİ

Festivallerin ilk gününden itibaren büyük ilgi gören ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nde dijital sanat dalında ödül alan Refik Anadol'un Rönesans Rüyaları dijital veri heykeli, Antalya'da Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde sanatsverle buluştu. Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet'in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları 'Gate of EternitySonsuzluk Kapıları' isimli NFT sergisi Side Antik Tiyatro'da sergilendi. Türkiye'de Anamorfik 3D illüzyon sanat enstalasyonlarının oluşmasındaki öncü isimlerden olan Mert Onaran ise Hıdırıklık Kulesi'ne özel yansıtma projesi ile yer aldı. Çağdaş sanat alanında üretim yapan 30 sanatçının eserlerinden oluşan Uzak Yakın Sergileri Vol.II ise Belmondo Evi'ndeydi. 'Eskizden Piksele Dijital Sanat' Antalya Kültür Sanat'ta (AKS), 'Bir Hayalin İnşası' ise Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalıların beğenisine sunuldu. Hadrian Kapası'nda ise Art Meydan sergisi vardı. Fotoğraflara verdiği görsel efektlerle büyük beğeni toplayan Mirza Kök'ün 'Bakış Açısı Manipülasyon Sergisi' Antalyalı sanatseverlerle Kültür Sanat Kaleiçi Evi'nde buluştu.

CUMHURİYET MEYDANI'NDA GÖRKEMLİ ETKİNLİKLER

Festival boyunca Cumhuriyet Meydanı ve Side Antik Tiyatro'da gerçekleştirilen ücretsiz konserler sanatseverle buluştu. 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkrestası ve Arpanatolia Konseri', 'Yücel Arzen Necip Fazıl Kısakürek 40. Yıl Sakarya Türküsü', 'Senfonik Afara Uğur Aslan' konserleri festivalin Cumhuriyet Meydanı programında yer aldı. 10 Kasım'da ise Antalya Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü Anma Konseri ile sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

ANTİK TİYATRO KONSERLERİ SİDE'YE RENK KATTI

Side Antik Tiyatrosu dokuz gün boyunca konserlere ev sahipliği yaptı. Devlet Çoksesli Korosu, Carl Orff'un görkemli eseri Carmina Burana'yı seslendirdi. Konserde, dünyanın en çok seslendirilen koro eseri olan Carmina Burana'nın, Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde, iki piyano ve perküsyon edisyonu yorumlandı. Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri, Tiyatro Nes tarafından sahneye konan İzler müzikali Side Antik Kenti'ni renklendirdi. Festival boyunca Antalya, Sivas ve İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından 'Toplu Hikayeler', 'Buzlar Çözülmeden', 'Peter Pan', 'Midas'ın Kulakları' ve 'Hırçın Kız' oyunları sahnelendi. Antalya Devlet Opera ve Balesi ise 'Kamelyalı Kadınö, 'Şekeronyaö ile seyirci ile buluştu. Şiir ve görsel showlarla renklendirilmiş müzikal oyun 'İzler' de Side Antik Tiyatro'da oynandı. Side Antik Tiyatro'da ayrıca ülkemizin önde gelen klarnet virtüözlerinden Serkan Çağrı ile Yunanistan'ın dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Vassilis Saleas bir araya geldi.

LEZZETLİ GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında lezzetli atölyeler, tadım günleri de düzenlendi. Festivalde Şeker Atölyesi, Kahve Demleme ve Tadım Atölyesi, Tadım Günleri, Serpme Börek Tadımı, Sushi Yapımı gibi lezzet atölyeleri gastronomi meraklılarının beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızca gerçekleştirilen Antalya Kültür Yolu Festivali ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, 10 Kasım Cuma günü Konyaaltı Sahilinde Ataya Saygı Uçuşu ve Kalp figürü çizimi yaptı. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bugünlerde ayrıca Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Aquarium'da 'Cumhuriyete Borçluyuz' sergisi de görülebildi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı TSM İcra Heyeti, Şef Aydemir Tuncer yönetiminde Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Atatürk'ü andı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya ziyaretleriyle dolup taşan anlarının kaydedildiği 'Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu' sergisi Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Atatürk Evi ve Müzesi'nde ziyarete açıldı. Ziyaretleri sırasında Atatürk'e tahsis edilmiş olan köşk, onun ziyaretleri anısına müzeye dönüştürüldü. Atatürk Evi ve Müzesi'nin alt katında, Atatürk'ün Antalya'yı ziyaretleri ile ilgili fotoğraf sergisi de yer aldı. Olgunlaşma Enstitüsü'nde Atatürk'ün Kitre Bebekleri sergisi büyük ilgi gördü. Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Antalya Devlet Opera ve Balesi, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri' gerçekleştirdi. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özenle hazırlanan repertuvarda, Atatürk'ün en sevdiği opera olan Tosca operasından da eserler seslendirildi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da 10 Kasım akşamı 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri ile Side Antik Tiyatro'da sahnedeydi.