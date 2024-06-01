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Antalya Konyaaltı Plajı'nda Filistin'e Destek Açıklaması

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Antalya Konyaaltı Plajı'nda İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma üyeleri, Filistin'e destek olmak için deniz yüzeyinde Türk ve Filistin bayrağı açtı. Tatilciler de bu harekete alkışlarla destek verdi.

Antalya Konyaaltı Plajı'nda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma üyesi dalgıçlar, Filistin'e destek olmak için deniz yüzeyinde Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Sahilde dalgıç kıyafetlerini giyen arama kurtarma ekipleri, dev Türk ve Filistin bayrakları ile denize girdi.

Ekipler, deniz yüzeyinde bayrakları açarak İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek oldu.

Plajda güneşlenen tatilciler de bayrakların açılmasına alkışlarla destek oldu.

İHH Arama Kurtarma Antalya ekip lideri Ali Uygur, AA muhabirine, 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının yıl dönümü haftasında da Filistin'e dikkati çekmek amacıyla bayrakları açtıklarını söyledi.

Türk halkının kalbinin her zaman Filistin halkıyla olduğunu ifade eden Uygur, "Durmayan, ara vermeyen Gazze'deki saldırıları protesto etmek, oradaki direnişi desteklemek ve turistlere de farkındalık oluşturmak amacıyla bayrakları denizde açtık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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