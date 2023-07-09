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Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını: 3 Dönüm Alan Zarar Gördü

Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını: 3 Dönüm Alan Zarar Gördü

Güncel Haberler

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü. Yangına müdahale için 1 acil müdahale aracı, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı görevlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, 1 acil müdahale aracı, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

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