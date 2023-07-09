Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını: 3 Dönüm Alan Zarar Gördü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü. Yangına müdahale için 1 acil müdahale aracı, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı görevlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.