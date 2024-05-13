Antalya Konyaaltı'nda Orman Yangını
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine orman ekipleri bölgeye sevk edildi ve yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.