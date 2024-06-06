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Antalya Konyaaltı'nda ağaçlık alanda yangın çıktı önlem olarak yakındaki kreş tahliye edildi

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.
Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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