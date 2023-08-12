Antalya-Konya karayolunda kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Yeni açılan Antalya- Konya karayolunda kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, yeni açılan Antalya-Konya D-687 karayolunda Beydiğin Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Demirkapı Tüneli istikametinden Taşağıl istikametine seyir eden İskender Şahin'in kullandığı 34 CNE 425 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA